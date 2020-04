В Брюсселе полиция водометом разогнала мятежников

По меньшей мере 43 человека были арестованы в субботу вечером в районе Брюсселя Андерлехт после беспорядков, вспыхнувших несмотря на карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Насилие вспыхнуло в субботу днем, когда молодые люди бросали камни и куски стекла в полицейских. В какой-то момент человек в балаклаве сделал три выстрела в воздух из пистолета, который он похитил у полицейского. Для разгона протестующих полиция применила водометы.

Беспорядки начались в ответ на гибель 19-летнего парня, который разбился на скутере, пытаясь убежать от полицейского патруля.

После его смерти начали раздаваться призывы провести акцию протеста - несмотря на запрет проведения публичных собраний во время вспышки коронавируса.

