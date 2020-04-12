В Брюсселе полиция водометом разогнала мятежников
По меньшей мере 43 человека были арестованы в субботу вечером в районе Брюсселя Андерлехт после беспорядков, вспыхнувших несмотря на карантин.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
[Émeutes à #Anderlecht]— Infos Bruxelles🇧🇪 (@Bruxelles_City) April 11, 2020
La famille demande l’arrêt des affrontements.
Il est préférable de ne pas se rendre sur les lieux.#Bruxelles #JusticePourAdil pic.twitter.com/wd7REofKdN
Насилие вспыхнуло в субботу днем, когда молодые люди бросали камни и куски стекла в полицейских. В какой-то момент человек в балаклаве сделал три выстрела в воздух из пистолета, который он похитил у полицейского. Для разгона протестующих полиция применила водометы.
Беспорядки начались в ответ на гибель 19-летнего парня, который разбился на скутере, пытаясь убежать от полицейского патруля.
После его смерти начали раздаваться призывы провести акцию протеста - несмотря на запрет проведения публичных собраний во время вспышки коронавируса.
#Belgium: Riots in #Anderlecht after a 19 year old was killed in a police chase Friday evening #Brussels pic.twitter.com/Dnwdc4ObuQ— Lucas Webber (@LucasADWebber) April 11, 2020
Полиция заявила, что вмешалась не сразу, а когда группы молодых людей начали "вооружаться" камнями из строительных площадок в этом районе.
Около десяти вечера возник новый всплеск насилия. Мятежники забросали камнями полицейский участок и разбили окно. Полиция быстро подавила беспорядки.
Семья погибшего парня призывает к спокойствию и подчеркивает, что никоим образом не несет ответственности за призывы к протестам. Прокуратура расследует обстоятельства смерти парня.
В Бельгии на время карантина активная деятельность на чистом воздухе разрешена, но только в компании с членом семьи или другом и при соблюдении дистанции. Все массовые собрания строго запрещены.