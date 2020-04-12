В Брюсселе полиция водометом разогнала мятежников

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 18:44

По меньшей мере 43 человека были арестованы в субботу вечером в районе Брюсселя Андерлехт после беспорядков, вспыхнувших несмотря на карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Насилие вспыхнуло в субботу днем, когда молодые люди бросали камни и куски стекла в полицейских. В какой-то момент человек в балаклаве сделал три выстрела в воздух из пистолета, который он похитил у полицейского. Для разгона протестующих полиция применила водометы.

Беспорядки начались в ответ на гибель 19-летнего парня, который разбился на скутере, пытаясь убежать от полицейского патруля.

После его смерти начали раздаваться призывы провести акцию протеста - несмотря на запрет проведения публичных собраний во время вспышки коронавируса.

Полиция заявила, что вмешалась не сразу, а когда группы молодых людей начали "вооружаться" камнями из строительных площадок в этом районе.

Около десяти вечера возник новый всплеск насилия. Мятежники забросали камнями полицейский участок и разбили окно. Полиция быстро подавила беспорядки.

Семья погибшего парня призывает к спокойствию и подчеркивает, что никоим образом не несет ответственности за призывы к протестам. Прокуратура расследует обстоятельства смерти парня.

В Бельгии на время карантина активная деятельность на чистом воздухе разрешена, но только в компании с членом семьи или другом и при соблюдении дистанции. Все массовые собрания строго запрещены.

Темы: Бельгия


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