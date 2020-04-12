В Брюсселе полиция водометом разогнала мятежников

По меньшей мере 43 человека были арестованы в субботу вечером в районе Брюсселя Андерлехт после беспорядков, вспыхнувших несмотря на карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

[Émeutes à #Anderlecht]

La famille demande l’arrêt des affrontements.

Il est préférable de ne pas se rendre sur les lieux.#Bruxelles #JusticePourAdil pic.twitter.com/wd7REofKdN — Infos Bruxelles🇧🇪 (@Bruxelles_City) April 11, 2020

Насилие вспыхнуло в субботу днем, когда молодые люди бросали камни и куски стекла в полицейских. В какой-то момент человек в балаклаве сделал три выстрела в воздух из пистолета, который он похитил у полицейского. Для разгона протестующих полиция применила водометы.

Беспорядки начались в ответ на гибель 19-летнего парня, который разбился на скутере, пытаясь убежать от полицейского патруля.

После его смерти начали раздаваться призывы провести акцию протеста - несмотря на запрет проведения публичных собраний во время вспышки коронавируса.

#Belgium: Riots in #Anderlecht after a 19 year old was killed in a police chase Friday evening #Brussels pic.twitter.com/Dnwdc4ObuQ — Lucas Webber (@LucasADWebber) April 11, 2020

Полиция заявила, что вмешалась не сразу, а когда группы молодых людей начали "вооружаться" камнями из строительных площадок в этом районе.

Около десяти вечера возник новый всплеск насилия. Мятежники забросали камнями полицейский участок и разбили окно. Полиция быстро подавила беспорядки.

Семья погибшего парня призывает к спокойствию и подчеркивает, что никоим образом не несет ответственности за призывы к протестам. Прокуратура расследует обстоятельства смерти парня.

В Бельгии на время карантина активная деятельность на чистом воздухе разрешена, но только в компании с членом семьи или другом и при соблюдении дистанции. Все массовые собрания строго запрещены.