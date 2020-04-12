Епідемія в Італії: вперше за останні тижні менше 500 загиблих за добу

За останні 24 години у Італії зареєстроване різке падіння рівня смертності, пов’язаної з коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

Дані 12 квітня свідчать, що за минуло добу загинула 431 людина, у якої було діагностовано Covid-19. Це - найнижчий показник з 18 березня, коли в Італії зафіксували 427 жертв епідемії. Відтоді жодного дня смертність не була нижчою за 540 людей на добу.

Загальна кількість загиблих у Італії за час епідемії – 19899 осіб.

Відносно низькою, за італійськими мірками, є кількість нових діагностованих хворих за минулу добу (4092 особи). Втім, цей показник не є рекордним – у останні тижні були дні з меншою кількістю нових хворих.

Водночас, 1677 людей із діагностованим коронавіросом вилікувалися за останні 24 години.

Украй важливою є позитивна статистика Ломбардії, де за минуло добу від Covid-19 загинуло лише 110 людей. Від 15 березня у цьому регіоні, що був епіцентром епідемії, жодного дня не було менше 200 загиблих.

Як повідомлялося, напередодні італійська статистика встановила інший рекорд - за добу одужали більше 2 тисяч хворих на коронавірус. Також вже понад тиждень у Італії зменшується кількість хворих у реанімації.

Детальніше про потиепідемічні заходи в Італії та загалом в Європі читайте у статті "Прогулянки на карантині: як дозволяють відпочивати у ЄС та на що схожі заборони в Україні"