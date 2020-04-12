Эпидемия в Италии: впервые за последние недели менее 500 погибших за сутки

За последние 24 часа в Италии зарегистрировано резкое падение уровня смертности, связанной с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

В соответствии с данными на 12 апреля, за прошедшие сутки погиб 431 человек, с диагностированным Covid-19. Это - самый низкий показатель с 18 марта, когда в Италии зафиксировали 427 жертв эпидемии. С тех пор смертность ни разу не опускалась ниже показателя 540 человек в сутки.

Общее количество погибших в Италии за время эпидемии - 19899 человек.

Относительно низкой, по итальянским меркам, является количество новых диагностированных больных за прошедшие сутки (4092 человека). Впрочем, этот показатель не является рекордным - за последние недели были дни и с меньшим количеством новых больных.

В то же время, 1677 человек с диагностированным коронавирусом выздоровели за последние 24 часа.

Крайне важна положительная тенденция в статистике Ломбардии, где за минувшие сутки от Covid-19 погибло только 110 человек. Начиная с 15 марта в этом регионе, ставшем эпицентром эпидемии, ни разу не было менее 200 погибших за день.

Как сообщалось, накануне итальянская статистика установила другой рекорд - за сутки выздоровели более 2 тысяч больных коронавирусом. Также уже больше недели в Италии уменьшается количество больных в реанимации.

Подробнее о потивоэпидемических мероприятиях в Италии и в целом в Европе читайте в статье "Прогулки на карантине: как позволяют отдыхать в ЕС и на что похожи запрета в Украине"