На Кіровоградщині у пожежі загинули троє маленьких дітей

На Кіровоградщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинули троє дітей.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

ДСНС

Деталі: 12 квітня о 13:32 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вул. Набережній с. Костомарівка Бобринецького району.

На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу встановлено, що займання виникло у житловому будинку площею 24 кв.м. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат будинку рятувальниками виявлено тіла трьох загиблих дітей 2019, 2017 та 2015 років народження.

О 14:45 пожежу було локалізовано та о 16:20 – ліквідовано.

Обставини смерті дітей та причину пожежі з’ясовують фахівці.