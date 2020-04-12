На Кировоградщине в пожаре погибли трое маленьких детей

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 22:23
ГСЧС

В Кировоградской области в результате пожара в частном доме погибли трое детей.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

 
ГСЧС

Детали: 12 апреля в 13:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Набережной с. Костомаровка Бобринецкого района.

На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения установлено, что возгорание возникло в жилом доме площадью 24 кв.м. Во время тушения пожара в одной из комнат дома спасателями обнаружены тела трех погибших детей 2019, 2017 и 2015 годов рождения.

В 14:45 пожар был локализован и в 16:20 – ликвидирован.

 

Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты.

Украинская правда
Темы: пожар Кировоградская область дети


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