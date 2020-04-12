На Кировоградщине в пожаре погибли трое маленьких детей

В Кировоградской области в результате пожара в частном доме погибли трое детей.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

ГСЧС

Детали: 12 апреля в 13:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Набережной с. Костомаровка Бобринецкого района.

На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения установлено, что возгорание возникло в жилом доме площадью 24 кв.м. Во время тушения пожара в одной из комнат дома спасателями обнаружены тела трех погибших детей 2019, 2017 и 2015 годов рождения.

В 14:45 пожар был локализован и в 16:20 – ликвидирован.

Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты.