У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжують гасити пожежі на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.

Підрозділи ДСНС діють спільно з працівниками лісової охорони Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

До гасіння пожеж залучено 362 людини й 85 одиниць техніки, з них від ДСНС 303 людини особового складу та 60 одиниць техніки (в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС)

12 квітня авіатехніка здійснила 111 скидів – 306 т води.

Радіаційний фон по Києву та Київській області – у межах норми та не перевищує природних фонових значень. У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися.

Нагадаємо: 4 квітня молодий чоловік підпалив траву і спричинив пожежу в Чорнобильській зоні на Київщині – відтоді вогонь намагаються загасити.