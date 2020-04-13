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В Чернобыльской зоне сохраняются очаги пожара несмотря на сотни тонн воды

Понедельник, 13 апреля 2020, 09:06
В Чернобыльской зоне сохраняются очаги пожара несмотря на сотни тонн воды

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжают тушить пожары на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

Подразделения ГСЧЧ действуют совместно с работниками лесной охраны Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

К тушению пожаров привлечены 362 человека и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 303 человека личного состава и 60 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС)

12 апреля авиатехника совершила 111 сбросов – 306 т воды.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области – в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились.

Напомним: 4 апреля молодой человек поджег траву и спровоцировал пожар в Чернобыльской зоне в Киевской области – с тех пор огонь пытаются потушить.

Темы: ЧернобыльКиевская областьпожарГСЧС
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