На Львівщині 13 нових випадків COVID-19, у 18 пацієнтів стан важкий
У Львівській області вже у 124 пацієнтів зафіксовано позитивний результат тесту на коронавірус, приріст за добу склав 13 випадків.
Джерело: лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я ОДА з епідеміології Наталія Тімко
Деталі: Станом на ранок 13 квітня 5 осіб померли від коронавірусної хвороби. 7 осіб перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.
6 пацієнтів одужали.
Із підозрою на коронавірус на Львівщині – 84 особ. Із 23:30 до 08:00 в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося 6 осіб (із міста Львова й Пустомитівського району).
На лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебувають 83 особи.
Стан більшості хворих – середньої важкості. У 18-ти пацієнтів стан важкий. 3 пацієнта – на апараті штучної вентиляції легень.
За увесь час виписано 158 пацієнтів.
На самоізоляції перебувають 566 осіб.
Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулася 806 людей. У 600 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.