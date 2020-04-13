На Львівщині 13 нових випадків COVID-19, у 18 пацієнтів стан важкий

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Понеділок, 13 квітня 2020, 09:23

У Львівській області вже у 124 пацієнтів зафіксовано позитивний результат тесту на коронавірус, приріст за добу склав 13 випадків.

Джерело: лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я ОДА з епідеміології Наталія Тімко

Деталі: Станом на ранок 13 квітня 5 осіб померли від коронавірусної хвороби. 7 осіб перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

6 пацієнтів одужали.

Із підозрою на коронавірус на Львівщині – 84 особ. Із 23:30 до 08:00 в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося 6 осіб (із міста Львова й Пустомитівського району).

На лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебувають 83 особи.

Стан більшості хворих – середньої важкості. У 18-ти пацієнтів стан важкий. 3 пацієнта – на апараті штучної вентиляції легень.

За увесь час виписано 158 пацієнтів.

На самоізоляції перебувають 566 осіб.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулася 806 людей. У 600 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія Львів Львівщина


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