На Львовщине 13 новых случаев COVID-19, у 18 пациентов состояние тяжелое

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Понедельник, 13 апреля 2020, 09:23

Во Львовской области уже у 124 пациентов зафиксирован положительный результат теста на коронавирус, прирост за сутки составил 13 случаев.

Источник: врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения ОГА по эпидемиологии Наталья Тимко

Детали: По состоянию на утро 13 апреля 5 человек умерли от коронавирусной болезни. 7 человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии.

6 пациентов выздоровели.

С подозрением на коронавирус на Львовщине – 84 особ. С 23:30 до 08:00 в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось 6 человек (из города Львова и Пустомытовского района).

На лечении в областной инфекционной клинической больнице находятся 83 человека.

Состояние большинства больных – средней тяжести. У 18-ти пациентов состояние тяжелое. 3 пациента – на аппарате искусственной вентиляции легких.

За все время выписано 158 пациентов.

На самоизоляции находятся 566 человек.

Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID- 19 обратилась 806 человек. У 600 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия Львов Львовщина


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