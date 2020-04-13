В Україні очікується сильний вітер і заморозки

13 квітня майже по всій території України, окрім Закарпатської, Донецької, Луганської областей та Криму, очікується сильний вітер, а 14 квітня на сході – заморозки.

Джерело: сайт Укргідрометцентру

Дослівно: "Вдень 13 квітня у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий).

Вночі 14 квітня у східних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності – жовтий)".

13 квітня на заході країни дощитиме, вдень до +18+22, на решті території без опадів, +15+19.