В Україні очікується сильний вітер і заморозки

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Понеділок, 13 квітня 2020, 10:13

13 квітня майже по всій території України, окрім Закарпатської, Донецької, Луганської областей та Криму, очікується сильний вітер, а 14 квітня на сході – заморозки.

Джерело: сайт Укргідрометцентру

Дослівно: "Вдень 13 квітня у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий). 

 

Вночі 14 квітня у східних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності – жовтий)".

13 квітня на заході країни дощитиме, вдень до +18+22, на решті території без опадів, +15+19.

Українська правда
Теми: погода


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