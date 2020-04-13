В Украине ожидается сильный ветер и заморозки

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Понедельник, 13 апреля 2020, 10:13

13 апреля почти по всей территории Украины, кроме Закарпатской, Донецкой, Луганской областей и Крыма, ожидается сильный ветер, а 14 апреля на востоке – заморозки.

Источник: сайт Укргидрометцентра

Дословно: "Днем 13 апреля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый). 

 

Ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (І уровень опасности – желтый)".

13 апреля на западе страны пройдут дожди, днем до +18+22, на остальной территории без осадков, +15+19.

Украинская правда
Темы: погода


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