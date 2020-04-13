Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине ожидается сильный ветер и заморозки

Понедельник, 13 апреля 2020, 10:13
В Украине ожидается сильный ветер и заморозки

13 апреля почти по всей территории Украины, кроме Закарпатской, Донецкой, Луганской областей и Крыма, ожидается сильный ветер, а 14 апреля на востоке – заморозки.

Источник: сайт Укргидрометцентра

Дословно: "Днем 13 апреля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый). 

 

Ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (І уровень опасности – желтый)".

13 апреля на западе страны пройдут дожди, днем до +18+22, на остальной территории без осадков, +15+19.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
Все новости...
Реклама: