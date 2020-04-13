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Президент Франції продовжить карантин на кілька тижнів

Понеділок, 13 квітня 2020, 10:22

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок ввечері виступить зі зверненням до нації, в якому оголосить про продовження карантинних заходів для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Очікується, що Макрон оголосить про продовження обмежень на кілька тижнів, ймовірно, до 10 травня. Карантин у країні діє з 17 березня.

Французька влада побоюється сценарію другої хвилі через поспішне зняття обмежень, тому їх будуть скасовувати поступово і тільки після стабілізації рівня поширення хвороби.

Навіть після 10 травня великі зібрання, культурні чи релігійні події, можуть залишатися забороненими протягом декількох тижнів. "Цей тип зборів є вогнищем епідемії, що поширюється набагато небезпечніше, ніж контакт між людьми на вулиці", - сказав професор Дідьє Рауль під час дискусії за закритими дверима з Макроном.

Звичайне життя, ймовірно, не відновиться до вересня, заклади харчування і школи залишатимуться закритими.

Нагадаємо, у Франції кількість загиблих від нового коронавірусу збільшилася до майже 14 тисяч, але кількість пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, знижується третій день поспіль.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Франціякарантин
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