Президент Франции продолжит карантин на несколько недель

4185 просмотров
Понедельник, 13 апреля 2020, 10:22

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером выступит с обращением к нации, в котором объявит о продлении карантинных мер по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Ожидается, что Макрон объявит о продлении ограничений на несколько недель, вероятно, до 10 мая. Карантин в стране действует с 17 марта.

Французские власти опасаются сценария второй волны из-за поспешного снятия ограничений, поэтому их будут отменять постепенно и только после стабилизации уровня распространения болезни.

Даже после 10 мая крупные собрания, культурные или религиозные события, могут оставаться запрещенными в течение нескольких недель. "Этот тип собрания является очагом эпидемии, которая распространяется гораздо опаснее, чем контакт между людьми на улице", - сказал профессор Дидье Рауль во время дискуссии за закрытыми дверями с Макрона.

Обычная жизнь, вероятно, не восстановится до сентября, питания и школы будут оставаться закрытыми.

Напомним, во Франции количество погибших от нового коронавируса увеличилась до почти 14 000, но количество пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, снижается третий день подряд.

Темы: Франция карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Во Франции умерли более 14 тысяч пациентов с коронавирусом 13 апреля 2020, 03:06
Эпидемия во Франции: погибших почти 14 тысяч, пациентов в реанимации становится меньше 12 апреля 2020, 10:49
В Нотр-Даме провели первую службу после пожара 10 апреля 2020, 23:54
Все новости
Главные новости
Коронавирус в Украине 325 новых случаев, 10 умерших в сутки
Разумков о заседании Рады: Договорились голосовать без обсуждений
В Раде решили, что делать с правками к "антиколомойскому" закону
На Николаевщине зафиксировали уже 5 случаев коронавируса
Все новости
здоровье

Диеты не работают: 6 стратегий, которые не делают чудеса, но помогают похудеть

психология

Без разводов: что может спасти отношения

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!