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Президент Франции продолжит карантин на несколько недель

Понедельник, 13 апреля 2020, 10:22

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером выступит с обращением к нации, в котором объявит о продлении карантинных мер по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Ожидается, что Макрон объявит о продлении ограничений на несколько недель, вероятно, до 10 мая. Карантин в стране действует с 17 марта.

Французские власти опасаются сценария второй волны из-за поспешного снятия ограничений, поэтому их будут отменять постепенно и только после стабилизации уровня распространения болезни.

Даже после 10 мая крупные собрания, культурные или религиозные события, могут оставаться запрещенными в течение нескольких недель. "Этот тип собрания является очагом эпидемии, которая распространяется гораздо опаснее, чем контакт между людьми на улице", - сказал профессор Дидье Рауль во время дискуссии за закрытыми дверями с Макрона.

Обычная жизнь, вероятно, не восстановится до сентября, питания и школы будут оставаться закрытыми.

Напомним, во Франции количество погибших от нового коронавируса увеличилась до почти 14 000, но количество пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, снижается третий день подряд.

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Темы: Франциякарантин
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