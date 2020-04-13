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Поліцейська Skoda збила людину в Києві

Понеділок, 13 квітня 2020, 10:32
Поліцейська Skoda збила людину в Києві

У Києві внаслідок ДТП за участі службового автомобіля поліції загинув пішохід.

Джерело: столична поліція

Дослівно: "За попередніми даними, потерпілий перебігав проїжджу частину у забороненому місці. Причини цієї транспортної пригоди будуть встановлені під час розслідування".

Деталі: Близько 21:20 12 квітня до київської поліції надійшло повідомлення про те, що на Харківському шосе водій, керуючи автомобілем "Skoda Octavia", здійснив наїзд на чоловіка.

На місці події працювали патрульні поліцейські та слідчі головного управління поліції Києва. Також за адресою прибула карета швидкої медичної допомоги.

За даними порталу dtp.kiev.ua потерпілий чоловік помер у "швидкій" дорогою до лікарні.

Українська правда

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Теми: ДТПКиївполіція
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