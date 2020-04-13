Полицейская Skoda сбила человека в Киеве

В Киеве в результате ДТП с участием служебного автомобиля полиции погиб пешеход.

Источник: столичная полиция

Дословно: "По предварительным данным, пострадавший перебегал проезжую часть в запрещенном месте. Причины этого ДТП будут установлены в ходе расследования".

Детали: Около 21:20 12 апреля во киевской полиции поступило сообщение о том, что на Харьковском шоссе водитель, управляя автомобилем "Skoda Octavia", совершил наезд на мужчину.

На месте происшествия работали патрульные полицейские и следователи главного управления полиции Киева. Также по адресу прибыла карета скорой медицинской помощи.

По данным портала dtp.kiev.ua пострадавший мужчина скончался в "скорой" по дороге в больницу.