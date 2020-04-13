За добу в РФ виявили 2558 нових хворих на COVID-19
Понеділок, 13 квітня 2020, 10:54
Кількість випадків зараження новою коронавірусною інфекцією в Росії за добу зросла на 2558.
Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на оперативний штаб по боротьбі з захворювання.
Деталі: Загальна кількість хворих становить 18 328.
Нові епізоди виявили в 62 регіонах країни. Найбільше в Москві - 1355.
Кількість померлих від COVID-19 в РФ зросла до 148.
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