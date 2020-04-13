За добу в РФ виявили 2558 нових хворих на COVID-19

Кількість випадків зараження новою коронавірусною інфекцією в Росії за добу зросла на 2558.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на оперативний штаб по боротьбі з захворювання.

Деталі: Загальна кількість хворих становить 18 328.

Нові епізоди виявили в 62 регіонах країни. Найбільше в Москві - 1355.

Кількість померлих від COVID-19 в РФ зросла до 148.

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