За сутки в РФ обнаружили 2558 новых заболевших COVID-19

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Понедельник, 13 апреля 2020, 10:54
ТАСС

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 2558.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболевание.

Детали: Общее число заболевших составляет 18 328.

Новые эпизоды выявлены в 62 регионах страны. Больше всего в Москве - 1355.

Количество умерших от COVID-19 в РФ выросло до 148.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус Росcия


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