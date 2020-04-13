За сутки в РФ обнаружили 2558 новых заболевших COVID-19
Понедельник, 13 апреля 2020, 10:54
Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 2558.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболевание.
Детали: Общее число заболевших составляет 18 328.
Новые эпизоды выявлены в 62 регионах страны. Больше всего в Москве - 1355.
Количество умерших от COVID-19 в РФ выросло до 148.
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