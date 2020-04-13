За сутки в РФ обнаружили 2558 новых заболевших COVID-19

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 2558.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболевание.

Детали: Общее число заболевших составляет 18 328.

Новые эпизоды выявлены в 62 регионах страны. Больше всего в Москве - 1355.

Количество умерших от COVID-19 в РФ выросло до 148.

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