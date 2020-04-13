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Рейтинг симпатій киян на виборах до міськради очолює "Слуга народу"

Понеділок, 13 квітня 2020, 11:12
Рейтинг симпатій киян на виборах до міськради очолює Слуга народу

Якби вибори до Київради відбувалися найближчим часом, найбільше місць там отримала би партія влади "Слуга народу".

Джерело: результати квітневого опитування групи "Рейтинг"

Деталі: Лідером електоральних симпатій на виборах до міської ради є партія "Слуга народу". Її підтримують 22,3% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах.

18,6% таких опитаних проголосували б за партію "Європейська солідарність", 13,5% – за партію "УДАР", 9,4% – партію "Батьківщина", 7,2% – партію "Опозиційна платформа – За життя", 5,9% – партію "Голос", 3,8% – партію Шарія, 3,2% – партію "Сила і честь".

Рейтинг інших політичних сил – менше 3%. Не визначилися із вибором близько чверті опитаних.

 

Нагадаємо: Чергові вибори мера Києва і Київради заплановані на 25 жовтня 2020 року.

Довідково: Опитування провела соціологічна група "Рейтинг" протягом 4-7 квітня 2020 року. Методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) соціологи опитали 2000 мешканців Києва від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Українська правда

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Теми: Київсоціологіявибори
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