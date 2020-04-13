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Рейтинг симпатий киевлян на выборах в горсовет возглавляет "Слуга народа"

Понедельник, 13 апреля 2020, 11:12
Рейтинг симпатий киевлян на выборах в горсовет возглавляет Слуга народа

Если бы выборы в Киевсовет проходили в ближайшее время, больше всего мест там получила бы партия власти "Слуга народа".

Источник: результаты апрельского опроса группы "Рейтинг"

Детали: Лидером электоральных симпатий на выборах в городской совет является партия "Слуга народа". Ее поддерживают 22,3% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

18,6% таких опрошенных проголосовали бы за партию "Европейская солидарность", 13,5% - за партию "УДАР", 9,4% - партию "Батькивщина", 7,2% - партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 5,9% - партию "Голос", 3,8% - партию Шария, 3,2% - партию "Сила и честь".

Рейтинг других политических сил - менее 3%. Затруднились с выбором около четверти опрошенных.

 

Напомним: Очередные выборы мэра Киева и Киевсовета запланированы на 25 октября 2020 года.

Справка: Опрос социологическая группа "Рейтинг" провела в течение 4-7 апреля 2020 года. Методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) социологи опросили 2000 жителей Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Темы: Киевсоциологиявиборы
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