Рейтинг симпатий киевлян на выборах в горсовет возглавляет "Слуга народа"

2519 просмотров
Понедельник, 13 апреля 2020, 11:12

Если бы выборы в Киевсовет проходили в ближайшее время, больше всего мест там получила бы партия власти "Слуга народа".

Источник: результаты апрельского опроса группы "Рейтинг"

Детали: Лидером электоральных симпатий на выборах в городской совет является партия "Слуга народа". Ее поддерживают 22,3% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

18,6% таких опрошенных проголосовали бы за партию "Европейская солидарность", 13,5% - за партию "УДАР", 9,4% - партию "Батькивщина", 7,2% - партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 5,9% - партию "Голос", 3,8% - партию Шария, 3,2% - партию "Сила и честь".

Рейтинг других политических сил - менее 3%. Затруднились с выбором около четверти опрошенных.

 

Напомним: Очередные выборы мэра Киева и Киевсовета запланированы на 25 октября 2020 года.

Справка: Опрос социологическая группа "Рейтинг" провела в течение 4-7 апреля 2020 года. Методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) социологи опросили 2000 жителей Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Темы: Киев социология виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Треть киевлян против запрета на посещение парков во время карантина 13 апреля 2020, 10:57
Полицейская Skoda сбила человека в Киеве 13 апреля 2020, 10:32
От +22 до снега: украинцев ждут головокружительные температурные качели 12 апреля 2020, 16:16
Все новости
Главные новости
Коронавирус в Украине 325 новых случаев, 10 умерших в сутки
Разумков о заседании Рады: Договорились голосовать без обсуждений
В Раде решили, что делать с правками к "антиколомойскому" закону
На Николаевщине зафиксировали уже 5 случаев коронавируса
Все новости
здоровье

Диеты не работают: 6 стратегий, которые не делают чудеса, но помогают похудеть

психология

Без разводов: что может спасти отношения

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!