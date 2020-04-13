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Кличко випереджає усіх конкурентів у перегонах за крісло столичного мера

Понеділок, 13 квітня 2020, 11:19
Кличко випереджає усіх конкурентів у перегонах за крісло столичного мера

Лідером серед кандидатів на посаду міського голови Києва є Віталій Кличко, він випереджає Сергія Притулу та Олександра Ткаченка в уподобаннях виборців.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проведеного 4-7 квітня

Деталі: За умови проведення виборів у столиці найближчим часом чинного мера Віталія Кличка підтримали б 38,7% тих, хто визначився із вибором та має намір взяти участь у голосуванні.

Шоумена Сергія Притулу підтримали б 9,1% таких опитаних, а нардепа і колишнього гендиректора "1+1 медіа" Олександра Ткаченка – 8,8%.

Засновника "Eurolab" Андрія Пальчевського могли б підтримати 8,2% киян.

У колишніх керівників міста Олександра Омельченка й Олександра Попова підтримка невелика (6,4% та 5,2% відповідно), екснардеп Борислав Береза має прихильність 4,4% столичних виборців.

Рейтинги інших кандидатів – менше 4%. Не визначилися з вибором – близько чверті опитаних.

 

Моделювання другого туру виборів міського голови дало наступні результати: за умови виходу до нього Кличка та інших рейтингових кандидатів діючий мер переміг би за усіх варіантів комбінацій.

Так, у парі з Ткаченком Кличка готові підтримати 47% опитаних, за кандидата від партії "Слуга народу" –18%. У парі з Притулою – 48% проти 20%, у парі з Пальчевським – 49% проти 19% на користь очільника Києва.

 

Діяльністю Кличка як міського голови Києва задоволені 54%, не задоволені – 32%.

 

46% киян вважають, що ситуація у столиці за часів мерства Кличка покращилася, а 32% стверджують, що вона не змінилася.

Лише 14% побачили погіршення за цей період.

 

Довідково: В опитуванні брали участь 2000 респондентів – мешканців Києва від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Опитували їх телефоном, на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.

Чергові вибори у Києві мають відбутися восени 2020 року.

2019 року команда Володимира Зеленського хотіла усунути Віталія Кличка з посади керівника Київської міської державної адміністрації та розмірковувала про дострокові вибори у Києві, однак зрештою відмовилася від цієї ідеї.

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоКиїввибориТкаченко
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