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Кличко опережает всех конкурентов в гонке за кресло столичного мэра

Понедельник, 13 апреля 2020, 11:19
Кличко опережает всех конкурентов в гонке за кресло столичного мэра

Лидером среди кандидатов на должность городского главы Киева является Виталий Кличко, он опережает Сергея Притулу и Александра Ткаченко в предпочтениях избирателей.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" проведенного 4-7 апреля

Детали: При условии проведения выборов в столице в ближайшее время действующего мэра Виталия Кличко поддержали бы 38,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

Шоумена Сергея Притулу поддержали бы 9,1% таких опрошенных, а нардепа и бывшего гендиректора "1+1 медиа" Александр Ткаченко – 8,8%.

Основателя "Eurolab" Андрея Пальчевского могли бы поддержать 8,2% киевлян.

У бывших руководителей города Александра Омельченко и Александра Попова поддержка невелика (6,4% и 5,2% соответственно), экс-нардеп Борислав Береза ​​имеет благосклонность 4,4% столичных избирателей.

Рейтинги других кандидатов – менее 4%. Не определились с выбором – около четверти опрошенных.

 

Моделирование второго тура выборов городского главы дало следующие результаты: при условии выхода в него Кличко и других рейтинговых кандидатов действующий мэр победил бы во всех вариантах комбинаций.

Так, в паре с Ткаченко Кличко готовы поддержать 47% опрошенных, за кандидата от партии "Слуга народа" – 18%. В паре с Притулой – 48% против 20%, в паре с Пальчевским – 49% против 19% в пользу главы Киева.

 

Деятельностью Кличко как мэра Киева довольны 54%, недовольны – 32%.

 

46% киевлян считают, что ситуация в столице во времена мэрства Кличко улучшилась, а 32% утверждают, что она не изменилась.

Лишь 14% увидели ухудшение за этот период.

 

Справка: В опросе участвовали 2000 респондентов – жителей Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Опрашивали их по телефону, на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

Очередные выборы в Киеве должны состояться осенью 2020 года.

В 2019 году команда Владимира Зеленского хотела отстранить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации и размышляла о досрочных выборах в Киеве, однако в итоге отказалась от этой идеи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий КличкоКиеввиборыТкаченко
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