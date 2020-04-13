ДБР закінчило розслідування злочинів ексслідчого проти майданівців

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Понеділок, 13 квітня 2020, 11:34

Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених під час Революції Гідності у 2013–2014 роках, Державного бюро розслідувань завершили розслідування у кримінальному провадженні відносно колишнього старшого слідчого, який безпідставно оголосив підозри учасникам акцій протесту.  

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "Слідством встановлено, що упродовж грудня 2013 – лютого 2014 року підозрюваний безпідставно склав і підписав повідомлення про підозру трьом учасникам акцій протесту".

Деталі: Також колишній старший слідчий райуправління Головного управління МВС у Києві подав до райсуду клопотання про обрання відносно потерпілих запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які суд протиправно задовольнив.

Ексслідчому міліції інкримінують зловживання владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 ККУ), службове підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ), притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів та фальсифікацією (ч. 2 ст. 372 ККУ) та незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ст. 340 ККУ).  

Наразі сторона захисту та потерпілі ознайомлюються з матеріалами провадження, після чого обвинувальний акт скерують до суду. 

Українська правда
Теми: ДБР Майдан


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