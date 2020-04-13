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ГБР закончило расследование преступлений экс-следователя против майдановцев

Понедельник, 13 апреля 2020, 11:34
ГБР закончило расследование преступлений экс-следователя против майдановцев

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований завершили расследование в уголовном производстве в отношении бывшего старшего следователя, который безосновательно объявил подозрения участникам акций протеста.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Следствием установлено, что в течение декабря 2013 – февраля 2014 подозреваемый безосновательно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста".

Детали: Также бывший старший следователь райуправления Главного управления МВД в Киеве подал в райсуд ходатайство об избрании в отношении потерпевших меры пресечения в виде содержания под стражей, которые суд противоправно удовлетворил.

Экс-следователю милиции инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 УК), служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК), привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 372 УК) и незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК).

Сейчас сторона защиты и потерпевшие знакомятся с материалами производства, после чего обвинительный акт направят в суд.

Украинская правда
Темы: ГБРМайдан
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