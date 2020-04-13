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Іспанія знімає частину обмежень: промислові підприємства відновлюють роботу

Понеділок, 13 квітня 2020, 11:39

В Іспанії з понеділка відновлюють роботу підприємства, які не належать до критичної інфраструктури, зокрема у сфері промисловості та будівництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

В Іспанії з понеділка відновлюють роботу підприємства, які не належать до критичної інфраструктури, зокрема у сфері промисловості та будівництва – після двох тижнів сповільнення економіки.

Нагадаємо, з 30 березня уряд Іспанії зобов’язав усі підприємства, не пов’язані з забезпеченням базових потреб, припинити свою роботу.

Загалом карантинні обмеження продовжаться, але в обсязі, оголошеному 14 березня: залишаються зачиненими школи, ресторани і бари, спортивні та культурні заклади.

Разом з першим послабленням обмежень впроваджуються додаткові заходи безпеки. Зокрема, поліція роздасть 10 мільйонів масок тим людям, які будуть їздити на роботу у громадському транспорті.

Також оприлюднюють "протокол безпеки" для підприємств, які відновлюють роботу. Окрім поради максимально залишати людей на дистанційній роботі, радять подбати про забезпечення дистанції, обов'язково використовувати маски працівникам, які працюють на відстані 2 метрів одне від одного; людям радять дезінфікувати предмети, які виносили з дому, як окуляри та мобільні телефони.

Серед управлінців та фахівців медичної сфери немає одностайної думки, чи не зарано прийняли таке рішення.

У жереналітаті Каталонії назвали послаблення "легковажністю". Голова уряду автономної громади Мадриду Ісабель Аюсо також наголосила, що допустити другу хвилю епідемії зараз було б неприпустимо.

Як зазначає епідеміолог, член наукової дорадчої групи при уряді Іспанії, Тоні Трілья, після запровадження карантину мобільність населення у містах знизилася приблизно на 70%, після запровадження жорсткого карантину – ще на 10%. "Зараз мобільність може знову зрости на 10% і трохи зрости кількість заражень, але 70% людей залишатимуться вдома, як і раніше", - каже він.

Епідеміолог Джоан Рамон Віллалві зазначає, що "перехід від жорсткого карантину до менш жорсткого – це ризик, але невеликий".

Деякі інші експерти вважають рішення надто квапливим.

"Ми не знаємо, яка реальна кількість інфікованих людей, скільки з них є безсимптомними носіями. У нас може статися спалах у будь-який момент", - зазначає Марія Хосе Кампілло з Іспанської конфедерації медичних профспілок.

Нагадаємо, в неділю Іспанія повідомила про 619 нових смертей від коронавірусу. Загальна кількість людей, які загинули від вірусу в країні, наближається до 17 тисяч.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іспаніякарантин
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