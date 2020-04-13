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Испания снимает часть ограничений: промышленные предприятия возобновляют работу

Понедельник, 13 апреля 2020, 11:39

В Испании с понедельника возобновляют работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности, в сфере промышленности и строительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В Испании с понедельника возобновляют работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуры, в частности, в сфере промышленности и строительства - после двух недель замедления экономики.

Напомним, с 30 марта правительство Испании обязало все предприятия, не связанные с обеспечением базовых потребностей, прекратить работу.

Вместе с первым ослаблением ограничений вводятся дополнительные меры безопасности. В частности, полиция раздаст 10 млн масок тем людям, которые будут ездить на работу в общественном транспорте.

Также обнародуют "протокол безопасности" для предприятий, которые возобновляют работу. Помимо совета максимально оставлять людей на дистанционной работе, нужно позаботиться об обеспечении дистанции, обязательно использовать маски работникам, работающим на расстоянии до двух метров друг от друга; людям советуют дезинфицировать предметы, которые выносили из дома, такие как очки и мобильные телефоны.

Среди управленцев и специалистов медицинской сферы нет единого мнения о том, не рано ли приняли такое решение.

В жереналитате Каталонии назвали послабления "легкомыслием". Глава правительства автономной общины Мадрида Исабель Аюсо также отметила, что допустить вторую волну эпидемии сейчас было бы недопустимо.

Как отмечает эпидемиолог, член научной совещательной группы при правительстве Испании, Тони Трильо, после введения карантина мобильность населения в городах снизилась примерно на 70%, после введения жесткого карантина - еще на 10%. "Сейчас мобильность может снова вырасти на 10% и немного вырасти количество заражений, но 70% людей будут оставаться дома, как и раньше", - говорит он.

Эпидемиолог Жоан Рамон Виллалви отмечает, что "переход от жесткого карантина к менее жесткому - это риск, но небольшой".

Некоторые другие эксперты считают решение слишком поспешным.

"Мы не знаем, каково реальное количество инфицированных людей, сколько из них являются бессимптомными носителями. У нас может произойти вспышка в любой момент", - отмечает Мария Хосе Кампильо из Испанской конфедерации медицинских профсоюзов.

Напомним, в воскресенье Испания сообщила о 619 новых смертях от коронавируса. Общее число людей, погибших от эпидемии в стране, приближается к 17 тысячам.

Темы: Испаниякарантин
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