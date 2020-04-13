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"День бабака": на кордоні піймали незвичного порушника

Понеділок, 13 квітня 2020, 12:07
День бабака: на кордоні піймали незвичного порушника

Прикордонники Чопського загону затримали українця, який вчетверте незаконно пробирався до країн Євросоюзу.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Удень 12 квітня наряд помітив як незнайомець потайки пробирався в обхід пункту пропуску "Ужгород". Згодом за 50 метрів від кордону правоохоронці затримали чоловіка. Із собою він не мав жодних документів, однак назвався громадянином України.

Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення правоохоронці встановили, що впродовж останніх двох тижнів чоловіка затримують вже вчетверте за спробу порушення кордону.

Раніше він намагався незаконно пробратися до Угорщини, Словаччини та Румунії.

Відтепер долю "рецидивіста" вирішуватиме суд.

Українська правда

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