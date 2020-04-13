"День бабака": на кордоні піймали незвичного порушника

6637 переглядів
Понеділок, 13 квітня 2020, 12:07

Прикордонники Чопського загону затримали українця, який вчетверте незаконно пробирався до країн Євросоюзу.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Удень 12 квітня наряд помітив як незнайомець потайки пробирався в обхід пункту пропуску "Ужгород". Згодом за 50 метрів від кордону правоохоронці затримали чоловіка. Із собою він не мав жодних документів, однак назвався громадянином України.

Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення правоохоронці встановили, що впродовж останніх двох тижнів чоловіка затримують вже вчетверте за спробу порушення кордону.

Раніше він намагався незаконно пробратися до Угорщини, Словаччини та Румунії.

Відтепер долю "рецидивіста" вирішуватиме суд.

Українська правда


powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
У Києві рекордна кількість хворих на COVID-19 за добу, у Лаврі ще 63 випадки
13 квітня. No time to die: Католицький Великдень онлайн, "сухий закон" в США, на Шрі-Ланці обов'язкова кремація 
Кличко випереджає усіх конкурентів у перегонах за крісло столичного мера
Коронавірус в Україні: 325 нових випадків, 10 померлих за добу
Усі новини
Лайфхаки

Як видути гігантську мильну бульбашку?

Медіа

41 сайт для пошуку безкоштовних фотографій, які ви точно захочете використати