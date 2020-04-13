"День сурка": на границе поймали необычного нарушителя

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Понедельник, 13 апреля 2020, 12:07

Пограничники Чопского отряда задержали украинца, который в четвертый раз незаконно пробирался в страны Евросоюза.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Днем 12 апреля наряд заметил как незнакомец тайком пробирался в обход пункта пропуска "Ужгород". Впоследствии в 50 метрах от границы правоохранители задержали мужчину. С собой у него не было никаких документов, однако он назвался гражданином Украины.

При составлении протокола об административном правонарушении правоохранители установили, что в течение последних двух недель мужчину задерживают уже четвертый раз за попытку нарушения границы.

Ранее он пытался незаконно пробраться в Венгрию, Словакию и Румынию.

Теперь судьбу "рецидивиста" будет решать суд.

Украинская правда


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