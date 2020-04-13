Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

135 євро за порушення карантину: у Парижі оштрафували священика за службу на Великдень

Понеділок, 13 квітня 2020, 12:26

У Парижі священника, який наважився провести великодню літургію, попри карантин, оштрафували на 135 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LCI та Le Point.

Церква Сен-Ніколя дю Шардонне (Saint-Nicolas-du-Chardonnet) у центрі Парижу вирішила провести великодню літургію з вірянами, попри карантинні обмеження.

Поліція приїхала до храму після того, як мешканці довколишніх будинків почули з церкви звуки органу і повідомили про це поліцейських. Всередині храму було близько 40 вірян.

Священникові довелося сплатити за порушення 135 євро штрафу. Водночас, вірян, які прийшли на службу, не оштрафували.

Церква Сен-Ніколя дю Шардонне, як зазначають медіа, відома своїм консерватизмом та вірністю традиціям.

Зараз, у зв'язку з карантинними обмеженнями, зібрання у релігійних спорудах у Франції заборонені. 

За даними станом на вечір 11 квітня, у Франції кількість загиблих від нового коронавірусу майже досягла 14 тисяч, але кількість пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, знижується третій день поспіль. 

Нагадаємо, вчора через службу у Вербну неділю поліція викликала на допит главу Сербської православної церкви у Чорногорії

"Українська правда" в Threads

Теми: Франціяцерква
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
Усі новини...
Реклама: