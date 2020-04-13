135 євро за порушення карантину: у Парижі оштрафували священика за службу на Великдень

1137 переглядів
Понеділок, 13 квітня 2020, 12:26

У Парижі священника, який наважився провести великодню літургію, попри карантин, оштрафували на 135 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LCI та Le Point.

Церква Сен-Ніколя дю Шардонне (Saint-Nicolas-du-Chardonnet) у центрі Парижу вирішила провести великодню літургію з вірянами, попри карантинні обмеження.

Поліція приїхала до храму після того, як мешканці довколишніх будинків почули з церкви звуки органу і повідомили про це поліцейських. Всередині храму було близько 40 вірян.

Священникові довелося сплатити за порушення 135 євро штрафу. Водночас, вірян, які прийшли на службу, не оштрафували.

Церква Сен-Ніколя дю Шардонне, як зазначають медіа, відома своїм консерватизмом та вірністю традиціям.

Зараз, у зв'язку з карантинними обмеженнями, зібрання у релігійних спорудах у Франції заборонені. 

За даними станом на вечір 11 квітня, у Франції кількість загиблих від нового коронавірусу майже досягла 14 тисяч, але кількість пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, знижується третій день поспіль. 

Нагадаємо, вчора через службу у Вербну неділю поліція викликала на допит главу Сербської православної церкви у Чорногорії

Теми: Франція церква


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Президент Франції продовжить карантин на кілька тижнів 13 квітня 2020, 10:22
У Франції померли більше 14 тисяч пацієнтів із коронавірусом 13 квітня 2020, 03:06
Епідемія у Франції: загиблих майже 14 тисяч, пацієнтів у реанімації меншає 12 квітня 2020, 10:49
Усі новини
Головні новини
У Києві рекордна кількість хворих на COVID-19 за добу, у Лаврі ще 63 випадки
13 квітня. No time to die: Католицький Великдень онлайн, "сухий закон" в США, на Шрі-Ланці обов'язкова кремація 
Кличко випереджає усіх конкурентів у перегонах за крісло столичного мера
Коронавірус в Україні: 325 нових випадків, 10 померлих за добу
Усі новини
Лайфхаки

Як видути гігантську мильну бульбашку?

Медіа

41 сайт для пошуку безкоштовних фотографій, які ви точно захочете використати