135 євро за порушення карантину: у Парижі оштрафували священика за службу на Великдень

У Парижі священника, який наважився провести великодню літургію, попри карантин, оштрафували на 135 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LCI та Le Point.

Церква Сен-Ніколя дю Шардонне (Saint-Nicolas-du-Chardonnet) у центрі Парижу вирішила провести великодню літургію з вірянами, попри карантинні обмеження.

Поліція приїхала до храму після того, як мешканці довколишніх будинків почули з церкви звуки органу і повідомили про це поліцейських. Всередині храму було близько 40 вірян.

Священникові довелося сплатити за порушення 135 євро штрафу. Водночас, вірян, які прийшли на службу, не оштрафували.

Церква Сен-Ніколя дю Шардонне, як зазначають медіа, відома своїм консерватизмом та вірністю традиціям.

Зараз, у зв'язку з карантинними обмеженнями, зібрання у релігійних спорудах у Франції заборонені.

За даними станом на вечір 11 квітня, у Франції кількість загиблих від нового коронавірусу майже досягла 14 тисяч, але кількість пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, знижується третій день поспіль.

Нагадаємо, вчора через службу у Вербну неділю поліція викликала на допит главу Сербської православної церкви у Чорногорії.