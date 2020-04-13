135 евро за нарушение карантина: в Париже оштрафовали священника за службу на Пасху

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Понедельник, 13 апреля 2020, 12:26

В Париже священника, который решился провести пасхальную литургию, несмотря на карантин, оштрафовали на 135 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LCI и Le Point.

Церковь Сен-Николя дю Шардонне (Saint-Nicolas-du-Chardonnet) в центре Парижа решила провести пасхальную литургию с верующими, несмотря на карантин.

Полиция приехала в храм после того, как жители близлежащих домов услышали из церкви звуки органа и сообщили об этом полиции. Внутри храма было около 40 верующих.

Священнику пришлось уплатить за нарушение 135 евро штрафа. В то же время верующих, пришедших на службу, не оштрафовали.

Церковь Сен-Николя дю Шардонне, как отмечают СМИ, известна своим консерватизмом и верностью традициям.

Сейчас, в связи с карантинными ограничениями, собрания в религиозных сооружениях во Франции запрещены.

По данным на вечер 11 апреля, во Франции количество умерших от нового коронавируса почти достигло 14 000, но количество пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, снижается третий день подряд.

Напомним, вчера за службу в Вербное воскресенье полиция вызвала на допрос главу Сербской православной церкви в Черногории.

Темы: Франция церковь


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