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За час карантину СБУ викрила 154 поширювачів фейків, які сіяли паніку

Понеділок, 13 квітня 2020, 12:28
За час карантину СБУ викрила 154 поширювачів фейків, які сіяли паніку

У період дії карантинних обмежень через пандемію COVID-19 Служба безпеки України виявила 154 агітатори, які поширювали фейки про коронавірус.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: СБУ також заблокувала понад 2 тисячі відповідних інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 700 тисяч підписників. Зазначається, що кіберфахівці спецслужби постійно аналізують інтернет-контент подібної тематики, який здебільшого поширюється з російського інформаційного простору.

Він спрямований на  створення штучної паніки або містить заклики до порушення умов карантину. Зокрема, серед виявлених 154 осіб Служба вже встановила 8 інтернет-агітаторів, які цілеспрямовано діяли за завданням російської сторони. Такі агітатори працювали в Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні та Києві. Щодо них, то слідчі СБУ розпочали кримінальні провадження за статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України.

Тобто за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Інформацію про інших 146 осіб спрямували до Нацполіції. Третину з них вже притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку чи порушення громадського порядку.

Нагадаємо: Голова Служби безпеки Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки й оборони України пропозиції продовжити санкції щодо російських соцмереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" ще на 3 роки.

Українська правда
Теми: карантинСБУ
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