За время карантина СБУ разоблачила 154 распространителя фейков, которые сеяли панику

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Понедельник, 13 апреля 2020, 12:28

В период действия карантина из-за пандемии COVID-19 Служба безопасности Украины выявила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: СБУ также заблокировала более 2000 соответствующих интернет-сообществ с общей аудиторией более 700 000 подписчиков. Отмечается, что киберспециалисты спецслужбы постоянно анализируют интернет-контент подобной тематики, который в основном распространяется с российского информационного пространства.

Он направлен на создание искусственной паники или содержит призывы к нарушению условий карантина. В частности, среди выявленных 154 человек Служба уже установила 8 интернет-агитаторов, которые целенаправленно действовали по заданию российской стороны.

Такие агитаторы работали в Одессе, Днипре, Львове, Херсоне и Киеве. Относительно них следователи СБУ начали уголовные производства по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины.

То есть за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Информация о других 146 человеках направлена в Нацполицию. Треть из них уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

Напомним: Глава Службы безопасности Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложение продлить санкции в отношении российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года.

Украинская правда
Темы: карантин СБУ


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