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Через карантин у Києві впав рівень оплати комунальних послуг

Понеділок, 13 квітня 2020, 12:34
Через карантин у Києві впав рівень оплати комунальних послуг

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за березень 2020 року у столиці впав рівень сплати за житлово-комунальні послуг, а це може спричинити нестачу коштів на заробітні плати комунальникам.

Джерело: брифінг міського голови 13 квітня

Пряма мова: "Пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів.

У нас була норма знижки 10% для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка діятиме для всіх, хто сплатить до кінця місяця, але це не означає, що за комунальні послуги не треба платити взагалі.

Через обмежувальні заходи в місті різко впав рівень сплати.

Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги на кінець березня в Києві не досягнув 80 відсотків. Порівняно з лютим, значно менше киян заплатили за послуги".

Деталі: За його словами, ці кошти, дуже потрібні місту. Бо це, зокрема, і зарплата працівників комунальних підприємств, і гроші на пальне для комунальної техніки та на інші витрати. 

Кличко додав, що наразі є широкий вибір сервісів, де можна сплатити за комунальні послуги, не виходячи з дому. Він закликав тих, хто сплачує онлайн, допомогти сплатити за комунальні послуги своїм батькам, бабусям та дідусям, які не користуються онлайн-сервісами.

Зокрема, директор СП "Енергозбут" комунального підприємства "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін заявив, що столиці заборгованість жителів за опалення та гарячу воду зросла до 2 мільярдів гривень: "За березень кияни не в повному обсязі сплатили за надані послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання. Сукупна заборгованість містян збільшилася на 250 мільйонів гривень і сумарно за послуги ЦО та ГВ уже досягла майже 2 мільярдів гривень".

Українська правда

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Теми: Віталій КличкоКиївкарантинCovid-2019коронавірус
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