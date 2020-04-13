Из-за карантина в Киеве упал уровень оплаты коммунальных услуг

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Понедельник, 13 апреля 2020, 12:34

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за март 2020 года в столице упал уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги, а это может вызвать нехватку средств на заработные платы коммунальщикам.

Источник: брифинг городского головы 13 апреля

Прямая речь: "Льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер.

У нас была норма скидки 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца, но это не значит, что за коммунальные услуги не надо платить вообще.

Через ограничительные мероприятия в городе резко упал уровень оплаты.

Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги на конец марта в Киеве не достиг 80 процентов. По сравнению с февралем, значительно меньше киевлян заплатили за услуги".

Детали: По его словам, эти средства очень нужны городу. Потому что это в том числе и зарплата работников коммунальных предприятий, и деньги на горючее для коммунальной техники и на другие расходы.

Кличко добавил, что сейчас есть широкий выбор сервисов, где можно оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома. Он призвал тех, кто платит онлайн, помочь оплатить коммунальные услуги своим родителям, бабушкам и дедушкам, которые не пользуются онлайн-сервисами.

В частности, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин заявил, что столице задолженность жителей за отопление и горячую воду выросла до 2 миллиардов гривен: "За март киевляне не в полном объеме оплатили предоставленные услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению. Совокупная задолженность горожан увеличилась на 250 млн гривен и суммарно за услуги ЦО и ГВ уже достигла почти 2 миллиардов гривен".

Украинская правда
Темы: Виталий Кличко Киев карантин Covid-2019 коронавирус


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