У Німеччині одужала понад половина інфікованих коронавірусом

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Понеділок, 13 квітня 2020, 12:58

У Німеччині одужали більше половини людей, яким було підтверджено коронавірусну інфекцію лабораторними тестами.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

З початку епідемії захворіли 123 016 осіб і станом на ранок понеділка одужали 64 300 осіб. За останню добу зафіксовано 2537 нових випадків захворювання

15 квітня канцлерка Німеччини Ангела Меркель має провести телефонну конференцію з главами урядів федеральних земель, щоб обговорити подальші дії держави для боротьби з епідемією.

Однією з тем буде можливість пом'якшення запроваджених карантинних обмежень, які, залежно від землі, сягають від заборони тісних фізичних контактів до обмежень на пересування вулицею.

 Усі школи, дитсадки, університети, музеї, інші культурні та спортивні заклади, а також більшість крамниць залишаються зачиненими по всій країні.

Тим часом більшість жителів Німеччини висловилися проти послаблення обмежень, йдеться в результатах соцопитування інституту YouGov.

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Теми: Німеччина коронавірус


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