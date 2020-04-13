В Германии выздоровели более половины инфицированных коронавирусом

В Германии выздоровели больше половины людей, которым была подтверждена коронавирусная инфекция лабораторными тестами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

С начала эпидемии заболели 123 016 человек и по состоянию на утро понедельника выздоровели 64 300 человек. За последние сутки зафиксировано 2537 новых случаев заболевания.

15 апреля канцлер Германии Ангела Меркель собирается провести телефонную конференцию с главами правительств федеральных земель, чтобы обсудить дальнейшие действия государства для борьбы с эпидемией.

Одной из тем будет возможность смягчения введенных карантинных ограничений, которые, в зависимости от региона, варьируются от запрета тесных физических контактов до ограничений на передвижение по улице.

Все школы, детсады, университеты, музеи, другие культурные и спортивные учреждения, а также большинство магазинов остаются закрытыми по всей стране.

Между тем большинство жителей Германии высказались против ослабления ограничений, говорится в результатах соцопроса института YouGov.

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