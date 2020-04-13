Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии выздоровели более половины инфицированных коронавирусом

Понедельник, 13 апреля 2020, 12:58

В Германии выздоровели больше половины людей, которым была подтверждена коронавирусная инфекция лабораторными тестами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

С начала эпидемии заболели 123 016 человек и по состоянию на утро понедельника выздоровели 64 300 человек. За последние сутки зафиксировано 2537 новых случаев заболевания.

15 апреля канцлер Германии Ангела Меркель собирается провести телефонную конференцию с главами правительств федеральных земель, чтобы обсудить дальнейшие действия государства для борьбы с эпидемией.

Одной из тем будет возможность смягчения введенных карантинных ограничений, которые, в зависимости от региона, варьируются от запрета тесных физических контактов до ограничений на передвижение по улице.

Все школы, детсады, университеты, музеи, другие культурные и спортивные учреждения, а также большинство магазинов остаются закрытыми по всей стране.

Между тем большинство жителей Германии высказались против ослабления ограничений, говорится в результатах соцопроса института YouGov.

Читайте также: Долго, медленно и не всюду: как и когда Европа планирует выходить из карантина

Темы: Германиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Германия
Германия передала Украине первые 10 танков Leopard 1
Концерн Rheinmetall парировал России, что защитит свой завод в Украине
Новый посол Германии начинает работу в Киеве
Последние новости
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
Все новости...
Реклама: