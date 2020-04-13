Колишній "беркутівець" торгував зброєю у Запоріжжі

Співробітники Служби безпеки України викрили у Запоріжжі ексспівробітника розформованого у 2014 році спецпідрозділу міліції "Беркут" на незаконному виготовленні та збуті вогнепальної зброї.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: 13 квітня СБУ розкриває деталі своєї спецоперації спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

За попередньою версією слідства, колишній спецпризначенець, який наразі очолює підрозділ безпеки в одній із комерційних столичних структур, одночасно з легальною роботою займався протиправною діяльністю.

Чоловік переробляв для продажу травматичні та стартові пістолети на бойові. Клієнтів він підшукував через спеціалізовані інтернет-платформи та реалізовував через особисті зв`язки в кримінальних колах у Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Раніше оперативники спецслужби задокументували кілька фактів продажу зброї екс"беркутівцем".

Наразі всі вилучені засоби ураження направили для проведення відповідних експертиз. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України затриманому оголошено про підозру.