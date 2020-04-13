Бывший "беркутовец" приторговывал оружием в Запорожье

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье экс-сотрудника расформированного в 2014 году спецподразделения милиции "Беркут" на незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: 13 апреля СБУ раскрывает детали своей спецоперации совместно со следователями ГУ Нацполиции в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Коли

По предварительной версии следствия, бывший спецназовец, который сейчас возглавляет подразделение безопасности в одной из коммерческих столичных структур, одновременно с легальной работой занимался противоправной деятельностью.

Мужчина переделывал для продажи травматические и стартовые пистолеты в боевые. Клиентов он подыскивал через специализированные интернет-платформы и реализовывал через личные связи в криминальных кругах в Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

Ранее оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов продажи оружия экс- "беркутовцем".

Сейчас все изъятые средства поражения направлены для проведения соответствующих экспертиз. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении.