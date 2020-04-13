Експомічниця Байдена звинуватила його в сексуальному насильстві

Колишня помічниця Джо Байдена Тара Ріде звинуватила потенційного кандидата в президенти від демократів у США в сексуальному насильстві на початку 1990-х років, коли він був сенатором, кампанія Байдена звинувачення відкидає.

Джерело: АР

Деталі: У недавніх інтерв'ю Ріде стверджувала, що напад стався в підвалі офісної будівлі на Капітолійському пагорбі навесні 1993 року. У четвер вона подала в поліцію в Вашингтоні повідомлення про те, що стала жертвою сексуального нападу в 1993 році.

За її словами, це сталося, коли її попросили принести Байдену спортивну сумку. Вона каже, що Байден штовхнув її до стіни в підвалі офісної будівлі на Капітолійському пагорбі, та домігся її пальцями.

Пряма мова Ріде: "Він шепотів мені і одночасно намагався поцілувати мене, він говорив: "Ти хочеш піти куди-небудь ще? Я пам'ятаю, що хотіла сказати "стоп", але я не знаю, сказала я це вголос або просто подумала. Я була як би заморожена".

Ріде сказала, що вона відсторонилася, а Байден виглядав "враженим і здивованим" і відповів: "Давай, я чув, що я тобі подобаюся".

Вона заявила, що подала письмовий звіт до відділу кадрів Сенату, але не отримала її копію і не змогла отримати її з тих пір, тому що, за її словами, файли Сенату Байдена в даний час знаходяться в Університеті штату Делавер, який ще не оприлюднив їх.

Журналісти не змогли перевірити, чи, дійсно, був зроблений звіт.

Також вона розповіла, що після того, як вона поскаржилася супервайзерам, її службові обов'язки скоротили, і врешті-решт жінці сказали, що вона не підходить для роботи, і їй рекомендовано знайти нову.

Вона доадала, що уже висувала звинувачення в сексуальному домаганні, але не в насильстві, проти Байдена. Співробітники Байдена, які працювали з ним в 1993 році, не змогли підтвердити слова Ріде.

Більшість людей, які тоді працювали з Байденом, не змогли її згадати, але відзначили, що те, що вона описала, було не характерним для нього.

Відзначається, що поведінка Байдена по відношенню до жінок вперше піддалося ретельному аналізу якраз перед тим, як він оголосив про свою президентську кампанію минулої весни. Вісім жінок, в тому числі Ріде, виступили зі звинуваченнями в тому, що колишній віце-президент США змусив їх відчувати себе некомфортно через недоречниі фізичні прояви прихильності.

Байден визнав скарги і пообіцяв "бути більш уважним до поваги особистого простору в майбутньому".

Відзначається, що заява Ріде припадає в вирішальний час для Байдена, який прагне об'єднати Демократичну партію для кампанії в якості кандидата в президенти США.

Жінки є найважливішим виборчим блоком для демократів, і будь-яка втрата підтримки Байдена може привести до втрати його кандидатури восени.