Экс-помощница Байдена обвинила его в сексуальном насилии

Бывшая помощница Джо Байдена Тара Риде обвинила предполагаемого кандидата в президенты от демократов в сексуальном насилии в начале 1990-х годов, когда он был сенатором, кампания Байдена отрицает обвинения.

Источник: АР

Детали: В недавних интервью Риде утверждала, что нападение произошло в подвале офисного здания на Капитолийском холме весной 1993 года. В четверг она подала в полицию в Вашингтоне сообщение о том, что стала жертвой сексуального нападения в 1993 году.

По ее словам, это произошло, когда ее попросили принести Байдену спортивную сумку. Она говорит, что Байден толкнул ее к стене в подвале офисного здания на Капитолийском холме, и пронзил ее пальцами.

Прямая речь Риде: "Он шептал мне и одновременно пытался поцеловать меня, он говорил: "Ты хочешь пойти куда-нибудь еще? Я помню, что хотела сказать "стоп", но я не знаю, сказала ли я это вслух или просто подумала. Я была как бы заморожена".

Риде сказала, что она отстранилась, а Байден выглядел "потрясенным и удивленным" и ответил: "Давай, я слышал, что я тебе нравлюсь".

Она заявила, что подала письменный отчет в отдел кадров Сената. Но она не получила ее копию и не смогла получить ее с тех пор, потому что, по ее словам, файлы Сената Байдена в настоящее время находятся в Университете штата Делавэр, который еще не обнародовал их.

AP не смог проверить, был ли сделан отчет.

Также она рассказала, что после того, как она пожаловалась супервайзерам, ее служебные обязанности были сокращены, и в конце концов ей сказала, что она не подходит для работы, и ей рекомендовано найти новую.

По ее словам, она выдвигала обвинения в сексуальном домогательстве, но не в насилии, против Байдена. Сотрудники Байдена, которые работали с ним в 1993 году не смогли подтвердить слова Риде.

Большинство людей, которые работали с Байденом, не смогли ее вспомнить, но отметили, что то, что она описала, было не характерно для него.

Отмечается, что поведение Байдена по отношению к женщинам впервые подверглось тщательному анализу как раз перед тем, как он объявил о своей президентской кампании прошлой весной. Восемь женщин, в том числе Риде, выступили с обвинениями в том, что бывший вице-президент США заставил их чувствовать себя некомфортно из-за неуместных физических проявлений привязанности.

Байден признал жалобы и пообещал "быть более внимательным к уважению личного пространства в будущем".

Заявление Риде припадает в решающее время для Байдена, который стремится объединить Демократическую партию для кампании в качестве предполагаемого кандидата в президенты США.

Женщины являются важнейшим избирательным блоком для демократов, и любая потеря поддержки Байдена может привести к потере его кандидатуры осенью.