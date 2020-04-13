Від коронавірусу помер співробітник Єврокомісії

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Понеділок, 13 квітня 2020, 14:06

Співробітник генерального директорату Єврокомісії з досліджень та інновацій помер від коронавірусної хвороби.

Про це написала у Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

"Я з глибоким сумом повідомляю про смерть в неділю відданого співробітника Єврокомісії, який заразився коронавірусом. Я приношу мої щирі співчуття його родині, мої думки також з його колегами з Європейської ради з наукових досліджень і генерального директорату з наукових досліджень", - написала фон дер Ляєн.

Це перший випадок смерті від коронавірусної хвороби серед співробітників Єврокомісії.

Нагадаємо, наприкінці березня у Європарламенті повідомили про смерть одного з працівників, який захворів на коронавірус.

Теми: Європа ЄС коронавірус


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