От коронавируса умер сотрудник Еврокомиссии

Сотрудник генерального директората Еврокомиссии по исследованиям и инновациям умер от коронавирусной болезни.

Об этом написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

"Я с глубокой скорбью сообщаю о смерти в воскресенье преданного сотрудника Еврокомиссии, который заразился коронавирусом. Я приношу мои искренние соболезнования его семье, мои мысли также с его коллегами из Европейского совета по научным исследованиям и генерального директората по научным исследованиям", - написала фон дер Ляйен.

Это первый случай смерти от коронавирусной болезни среди сотрудников Еврокомиссии.

Напомним, в конце марта в Европарламенте сообщили о смерти одного из работников, который заболел коронавирусом.