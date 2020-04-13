От коронавируса умер сотрудник Еврокомиссии

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Понедельник, 13 апреля 2020, 14:06

Сотрудник генерального директората Еврокомиссии по исследованиям и инновациям умер от коронавирусной болезни.

Об этом написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

"Я с глубокой скорбью сообщаю о смерти в воскресенье преданного сотрудника Еврокомиссии, который заразился коронавирусом. Я приношу мои искренние соболезнования его семье, мои мысли также с его коллегами из Европейского совета по научным исследованиям и генерального директората по научным исследованиям", - написала фон дер Ляйен.

Это первый случай смерти от коронавирусной болезни среди сотрудников Еврокомиссии.

Напомним, в конце марта в Европарламенте сообщили о смерти одного из работников, который заболел коронавирусом.

Темы: Европа ЕС коронавирус


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