Поліцейського побили за зауваження про відсутність маски

Поліцейського Біляївського ВП Одеської області побили, коли він зробив зауваження групі осіб, які перебували у громадському місці без масок.

Джерело: пресслужба поліції Одеської області

Дослівно: "Під час виконання службових обов’язків інспектор сектору реагування патрульної поліції Біляївського ВП зупинився, щоб зробити зауваження групі осіб, які знаходилися біля магазину без засобів захисту (масок). У цей же час туди під’їхав 23-річний правопорушник і, вийшовши з автомобіля, вдарив декілька разів поліцейського в обличчя".

Деталі: Підполковника поліції госпіталізували до районної лікарні з закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку, а зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Надавати будь-які пояснення та проходити медичний огляд на стан сп’яніння правопорушник відмовився.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.