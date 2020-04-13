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Полицейского избили за замечание об отсутствии маски

Понедельник, 13 апреля 2020, 14:26
Полицейского избили за замечание об отсутствии маски

Полицейского Беляевского ОП Одесской области избили, когда он сделал замечание группе лиц, находившихся в общественном месте без масок.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области

Дословно: "При исполнении служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции Беляевского ОП остановился, чтобы сделать замечание группе лиц, которые находились возле магазина без средств защиты (масок). В это же время туда подъехал 23-летний правонарушитель и, выйдя из автомобиля, ударил несколько раз полицейского в лицо ".

Детали: Подполковника полиции госпитализировали в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Предоставлять какие-либо объяснения и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения правонарушитель отказался.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Темы: полициякарантинкриминал
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