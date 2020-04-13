Епідемія у Франції: кількість хворих у реанімації знижується 4-й день поспіль

У Франції четвертий день поспіль знижується кількість хворих у відділеннях інтенсивної терапії та другий день поспіль - добова кількість загиблих.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланнями на Le Figaro, такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров’я Франції.

За даними на вечір 12 квітня, загальна кількість загиблих у лікарнях і будинках для літніх людей за добу зросла на 561 – до 14 393 осіб. Вчора повідомлялося про 635 загиблих.

Таким чином, другий день поспіль померлих набагато менше, ніж у п’ятницю, повідомили про 987 летальних випадків.

За останню добу госпіталізували 1688 нових хворих з Covid-19. Загалом у лікарнях перебувають 31 826 хворих, з них 6845 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Водночас, вже четвертий день поспіль кількість хворих у реанімації зменшується.

З початку епідемії, в країні зареєстровано 95 403 підтверджених заражень коронавірусом. З них більше 37 тисяч – у будинках для літніх людей та інших медико-соціальних закладах.

Як повідомлялося раніше, президент Франції Еммануель Макрон у понеділок ввечері виступить зі зверненням до нації, в якому оголосить про продовження карантинних заходів для боротьби з коронавірусом.