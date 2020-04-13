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Эпидемия во Франции: число больных в реанимации снижается четвертый день подряд

Понедельник, 13 апреля 2020, 14:41

Во Франции четвертый день подряд снижается количество больных в отделениях интенсивной терапии и второй день подряд - суточное количество погибших.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, такие данные обнародовало Министерство здравоохранения Франции.

По данным на вечер 12 апреля, общее количество погибших в больницах и домах престарелых за сутки выросло на 561 - до 14 393 человек. Вчера сообщалось о 635 погибших.

Таким образом, второй день подряд умерших гораздо меньше, чем в пятницу, сообщили о 987 летальных случаях.

За последние сутки госпитализированы 1688 новых больных с Covid-19. Всего в больницах находятся 31 826 больных, из них 6845 - в отделениях интенсивной терапии.

В то же время уже четвертый день подряд количество больных в реанимации уменьшается.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 95 403 подтвержденных заражений коронавирусом. Из них более 37 000 - в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером выступит с обращением к нации, в котором объявит о продлении карантинных мер по борьбе с коронавирусом.

Темы: Франциякоронавирус
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