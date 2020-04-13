Эпидемия во Франции: число больных в реанимации снижается четвертый день подряд

968 просмотров
Понедельник, 13 апреля 2020, 14:41

Во Франции четвертый день подряд снижается количество больных в отделениях интенсивной терапии и второй день подряд - суточное количество погибших.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, такие данные обнародовало Министерство здравоохранения Франции.

По данным на вечер 12 апреля, общее количество погибших в больницах и домах престарелых за сутки выросло на 561 - до 14 393 человек. Вчера сообщалось о 635 погибших.

Таким образом, второй день подряд умерших гораздо меньше, чем в пятницу, сообщили о 987 летальных случаях.

За последние сутки госпитализированы 1688 новых больных с Covid-19. Всего в больницах находятся 31 826 больных, из них 6845 - в отделениях интенсивной терапии.

В то же время уже четвертый день подряд количество больных в реанимации уменьшается.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 95 403 подтвержденных заражений коронавирусом. Из них более 37 000 - в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером выступит с обращением к нации, в котором объявит о продлении карантинных мер по борьбе с коронавирусом.

Темы: Франция коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
135 евро за нарушение карантина: в Париже оштрафовали священника за службу на Пасху 13 апреля 2020, 12:26
Президент Франции продолжит карантин на несколько недель 13 апреля 2020, 10:22
Во Франции умерли более 14 тысяч пациентов с коронавирусом 13 апреля 2020, 03:06
Все новости
Главные новости
В Украине тестируют отечественные аппараты ИВЛ двух компаний – ОП
В Киеве рекордное количество больных COVID-19 за сутки, в Лавре еще 63 случая
13 апреля. No time to die: Католическая Пасха онлайн, "сухой закон" в США, на Шри-Ланке обязательная кремация
Кличко опережает всех конкурентов в гонке за кресло столичного мэра
Все новости
Фото

Как утеряная игрушечная собачка в отеле работала

Фотопроект

Гибриды животных, которых еще не видела природа

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!