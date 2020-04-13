Коронавирус не помеха: Кернес планирует свой "Бессмертный полк" 9 мая на дому
Мэрия Харькова в случае действия карантина 9 мая планирует акцию "Полк Бессмертной Победы" на дому.
Источник: городской глава Харькова Геннадий Кернес в своем Facebook
Детали: Мэр отмечает, что власти планировали масштабное празднование 75-й годовщины Победы. Вечером 9-го мая на площади Свободы планировался праздничный концерт, однако пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в эти планы.
Прямая речь: "Похоже, карантин и сроки чрезвычайной ситуации в Украине затронут и 9-е мая. Массовых мероприятий, скорее всего, проводить будет нельзя. Но, к счастью, даже коронавирус не в силах заставить нас полностью отказаться от идеи проведения "Полка Бессмертной Победы".
Призываю всех, кому дороги и День Победы, и память ваших великих предков, которые этот день "приближали, как могли", присоединиться к акции "Полк Бессмертной Победы" не выходя из дома.
Я призываю вас 9-го мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу."
Детали: При этом Кернес выразил уверенность , что власти успеют организовать и провести шествие, если ситуация с карантином и чрезвычайной ситуацией в стране изменится к лучшему до 9 мая.
Напомним: Во времена президента Петра Порошенко в 2015 году в Украине была введена новая памятная дата 8 мая - День памяти и примирения.
Ее установили для чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, дани уважения всем борцам против нацизма, увековечения памяти о погибших.
В этот день чествуют воинов, жертв войны, военных преступлений, депортаций и преступлений против человечности, совершенных в годы войны.
Предыстория:
- Акцию "Бессмертный полк" инициировали журналисты м. Томск в Российской Федерации в 2011 году. Скоро идею акции перехватили прокремлевские молодежные организации и превратили во всероссийскую акцию по пропаганде российско-советского видения памяти о немецко-советской ( "Великой Отечественной") войне.
- Суть акции заключается в проведении 9 мая марша, участники которого несут портреты своих родственников - участников Второй мировой войны. Аналогичные акции проходят и в других странах, в том числе в Украине, где сопровождаются скандалами.
- В мае 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил альтернативный способ проведения акции "Бессмертный полк". "Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении", - отметил тогда он.