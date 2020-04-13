Росія продовжила арешт 8 кримським татарам, а в СІЗО – ні масок, ні антисептиків

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону продовжив до 13 серпня арешт вісьмом кримським татарам, обвинуваченим у справі "другої бахчисарайської групи Хізб ут-Тахрір".

Джерело: "Ґрати" з посиланням на адвоката Лілю Гемеджі, яка брала участь у засіданні по відеозв'язку з "Кримського гарнізонного військового суду"

Деталі: Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір’яэва, Ернеса Аметова, Едема Смаілова і Сервера Мустафаєва залишили під вартою ще на три місяці. Більшість ыз них перебуває в неволі більше двох років.

При цьому суд відклав розгляд справи до 13 травня у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Захист заявив, що подаватиме апеляційну скаргу на рішення про запобіжний захід.

Під час засідання 13 квітня захист і підсудні просили зробити перерву у слуханнях на невизначений термін через епідемію коронавірусу, але суддя Різван Зубаїров запропонував розглянути продовження арешту, хоча в лютому його продовжили до 13 травня.

Прокурор Євген Колпіков попросив залишити підсудних у СІЗО ще на три місяці.

Адвокати просили відпустити кримчан із-під варти, зокрема, у зв'язку з епідемією COVID-19.

Адвокат Едем Семедляєв зазначив, що СІЗО Ростова, де тримають обвинувачуваних, закрито на карантин, тому адвокати не можуть побачитися зі своїми підзахисними.

Адвокат Еміль Курбедінов: "Моя позиція і позиція мого підзахисного Марлена Асанова незмінні протягом двох років: немає жодних підстав перебування його під вартою. Тим більше, зараз з'явилася причина у вигляді пандемії коронавірусної інфекції, яка змушує клопотати про будь-який інший запобіжний захід, не пов'язаний із перебуванням у СІЗО, де немає жодних умов для дотримання карантину і безпеки для наших підзахисних".

Адвокат Назім Шейхмамбетов: "Ми, по-суті, продовжуючи термін перебування під вартою, створюємо необґрунтований ризик здоров'ю та життю наших підзахисних".

Фігурант Мемет Бєлялов: "Імовірність зараження дуже велика. Ніяких масок, антисептиків СІЗО не надає. Тобто ніяких заходів захисту, про які так голосно говорять по телевізору. Утримання у СІЗО є прямою загрозою нашому здоров'ю. Потрібного медобслуговування ми не отримуємо. Тому доцільно було б змінити запобіжний захід".

Фігурант Сервер Зекір’яєв: "СІЗО – напевно, найбільш небезпечне місце для поширення коронавірусу".

Фігурант Сервер Мустафаєв: "Немає жодного факту, що ми комусь погрожували, для когось становили небезпеку – прямо чи непрямо. У сьогоднішніх реаліях не те що втекти, сьогодні закривають по домівках цілі області і міста. Як можна сховатися при цьому? Навіщо? Якщо людину на прогулянці з собачкою штрафують, як я зможу вийти кудись? ..

Я – український громадянин, який проживав спокійно у Криму до подій 2014 року. Тоді мені без моєї волі видали російське громадянство. Теоретично – у нас був вибір, практично – ні. З 2014 року всі жителі Криму мають подвійне громадянство. Сказати, що за версією прокуратури вони отримали можливість ховатися завдяки цьому – неможливо".

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