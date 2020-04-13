Россия продлила арест 8 крымским татарам, а в СИЗО – ни масок, ни антисептиков

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону продлил до 13 августа арест восьмерым крымским татарам, обвиняемым по делу "второй бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир".

Источник: "Ґраты" со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи, которая принимала участие в заседании по видеосвязи из "Крымского гарнизонного военного суда".

Детали: Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Зекирьяева, Эрнеса Аметова, Эдема Смаилова и Сервера Мустафаева оставили под стражей еще на три месяца. Большинство из них пребывает в неволе более двух лет.

При этом суд отложил рассмотрение дела до 13 мая в связи с пандемией коронавируса.

Защита заявила, что будет подавать апелляционную жалобу на решение о мере пресечения.

Во время заседания 13 апреля защита и подсудимые просили сделать перерыв в слушаниях на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса, но судья Ризван Зубаиров предложил рассмотреть продление ареста, хотя в феврале он был продлен до 13 мая.

Прокурор Евгений Колпиков попросил оставить подсудимых в СИЗО еще на три месяца.

Адвокаты просили отпустить крымчан из-под стражи, в частности, в связи с эпидемией COVID-19.

Адвокат Эдем Семедляев отметил, что СИЗО Ростова, где держат обвиняемых, закрыто на карантин, поэтому адвокаты не могут увидеться со своими подзащитными.

Адвокат Эмиль Курбединов: "Моя позиция и позиция моего подзащитного Марлена Асанова неизменны на протяжении двух лет: нет никакого основания нахождения его под стражей. Тем более, сейчас появилась причина в виде пандемии коронавирусной инфекции, которая заставляет ходатайствовать о любой другой мере пресечения, не связанной с нахождением в СИЗО, где нет никаких условий для соблюдения карантина и безопасности для наших подзащитных".

Адвокат Назим Шейхмамбетов: "Мы, по-сути, продлевая срок нахождения под стражей, создаем необоснованный риск здоровью и жизни наших подзащитных".

Фигурант Мемет Белялов: "Вероятность заражения очень велика. Никаких масок, антисептиков СИЗО не предоставляет. То есть никаких мер защиты, о которых так громко говорят по телевизору,. Содержание в СИЗО является прямой угрозой нашему здоровью. Нужного медобслуживания мы не получаем. Поэтому целесообразно было бы изменить меру пресечения".

Фигурант Сервер Зекирьяев: "СИЗО — самое, наверное опасное место для распространения коронавируса".

Фигурант Сервер Мустафаев: "Нет ни одного факта, что мы кому-то угрожали, для кого-то представляли опасность – косвенно или прямо. В сегодняшних реалиях не то что скрыться, сегодня закрывают по домам целые области и города. Как можно скрыться при этом? Зачем? Если человека на прогулке с собачкой штрафуют, – как я смогу выйти куда-то?..

Я – украинский гражданин, проживавший спокойно в Крыму до событий 2014 года. Тогда мне без моей воли выдали российское гражданство. Теоретически – у нас был выбор, практически — нет. С 2014 года все жители Крыма имеют двойное гражданство. Сказать, что по версии прокуратуры они получили возможность скрываться благодаря этому – невозможно".

Предыстория: