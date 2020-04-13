Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Італієць свідомо порушив карантин, щоб не сидіти вдома з дружиною і доньками

Понеділок, 13 квітня 2020, 15:17

Поліція Флоренції зупинила велосипедиста, який виїхав на тренування попри жорсткий карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на la Repubblica di Firenze.

Коли поліціянт попросив чоловіка пояснити свій вчинок, той лише розвів руками і зізнався: "Я втік, бо більше не зміг сперечатися з дружиною і доньками. Краще заплатити штраф, ніж бути з ними вдома".

Чоловік проїхав кілька кілометрів перш ніж його зупинила поліція. Він мав намір виїхати за місто.

Вислухавши виправдання велосипедиста, правоохоронець все ж оштрафував його і наказав повертатися додому.

В Італії у зв’язку з пандемією коронавірусу діють жорсткі обмежувальні заходи, які серед іншого забороняють фізичні вправи на свіжому повітрі, в тому числі їзду на велосипеді.

Нагадаємо, на північному сході Італії поліція оштрафувала за порушення карантину літню жінку, яка протягом дня 11 разів сходила в магазин.

Читайте також: Прогулянки на карантині: як дозволяють відпочивати у ЄС та на що схожі заборони в Україні

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Італія
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Мелоні: Україні потрібно надати реальні гарантії безпеки
Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро
Останні новини
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
Усі новини...
Реклама: