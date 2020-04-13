Італієць свідомо порушив карантин, щоб не сидіти вдома з дружиною і доньками

Поліція Флоренції зупинила велосипедиста, який виїхав на тренування попри жорсткий карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на la Repubblica di Firenze.

Коли поліціянт попросив чоловіка пояснити свій вчинок, той лише розвів руками і зізнався: "Я втік, бо більше не зміг сперечатися з дружиною і доньками. Краще заплатити штраф, ніж бути з ними вдома".

Чоловік проїхав кілька кілометрів перш ніж його зупинила поліція. Він мав намір виїхати за місто.

Вислухавши виправдання велосипедиста, правоохоронець все ж оштрафував його і наказав повертатися додому.

В Італії у зв’язку з пандемією коронавірусу діють жорсткі обмежувальні заходи, які серед іншого забороняють фізичні вправи на свіжому повітрі, в тому числі їзду на велосипеді.

Нагадаємо, на північному сході Італії поліція оштрафувала за порушення карантину літню жінку, яка протягом дня 11 разів сходила в магазин.

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