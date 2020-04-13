Итальянец сознательно нарушил карантин, чтобы не сидеть дома с женой и дочерьми

Полиция Флоренции остановила велосипедиста, который выехал на тренировку, несмотря на строгий карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на la Repubblica di Firenze.

Когда полицейский попросил мужчину объяснить свой поступок, то он только развел руками и признался: "Я сбежал, потому что не смог спорить с женой и дочерьми. Лучше заплатить штраф, чем быть с ними дома".

Мужчина проехал несколько километров, прежде чем его остановила полиция. Он намеревался выехать за город.

Выслушав оправдания велосипедиста, полицейский все же оштрафовал его и приказал возвращаться домой.

В Италии в связи с пандемией коронавируса действуют жесткие ограничительные меры, которые среди прочего запрещают физические упражнения на свежем воздухе, в том числе езду на велосипеде.

Напомним, на северо-востоке Италии полиция оштрафовала за нарушение карантина пожилую женщину, которая в течение дня 11 раз сходила в магазин.

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